清明掃墓很環保 納骨塔業者推雲端追思

高雄市納骨塔業者響應環保掃墓，清明節前夕推出「竹篁吉地－先人雲端追思系統」，民眾前來祭拜時只要用手機掃瞄塔位面板上的QR code，先人的文字、影音統統「掃」得出來。

業者指出，這套系統可預先收錄先人的文字、影音，只要手機QR code一掃，不用焚香祭拜，手機就中播放出先人相關的影音記錄及生平事蹟，系統甚至可以事先錄下先人的「線上遺言」，可於指定的時間播給想說話的對象聽；把「先人擺在雲端」，別具追思意義。

業者說，想像在掃墓祭拜時，若能親耳聽到已過世親人的話語，甚至目睹在世前的身影片段，那該是多麼溫馨感人的場面。

業者又說，「竹篁吉地－先人雲端追思系統」系統已正式上線，供消費者加價購買使用。把回憶儲存在雲端裡，一般人最擔心的大概就是隱私保護的問題，大吉座用戶的隱私視為最高機密，不僅資訊由官方統一管理，修改也須經過官方審核，以確保用戶個資安全。

陳先生表示，「竹篁吉地」功能相當齊全，裡頭存放了奶奶的照片、事蹟與叮嚀，每次來祭拜都可以看到奶奶一如以往的和藹可親，而自己即將出生的兒子以後來到大吉座，小曾孫透過手機掃瞄QR code即可和曾祖母在雲端相遇，認識親人生前的歷史，親密感不因生死的阻隔而消失，傳承下來的紀錄也成為家族間的共同回憶。1060401

(中央社)