德元埤風景區 連假推汪星人變裝秀
台南市德元埤荷蘭村風景區在清明節連假推出「春遊踏青汪汪來」活動，除了有小朋友寫生，還有毛小孩造型變裝秀，盼吸引遊客外出踏青，度過收穫豐富的假期。
台南市政府觀光旅遊局指出，「春遊踏青汪汪來」活動是由德元埤荷蘭村的園區委外廠商主辦，在4月1日至4月4日間，推出「抒情畫藝荷蘭春」、「好汪踏踏變裝秀」、「有錢來福春遊趣」等三大主題活動。
台南市觀旅局指出，「抒情畫藝荷蘭春」號召民眾與家人進行親子旅遊，小朋友可以任選荷蘭村全區任一地點寫生，得獎作品不僅會掛於園區內的星夜喃喃餐廳展示1個月，主辦單位也會將獎品分別寄送給小朋友。
台南市觀旅局指出，「好汪踏踏變裝秀」是專門為了汪星人所設計。飼主可以以「荷蘭風」、「乳牛」相關的造型自行幫寵物變裝，現場也會進行評分選出前三名與最佳人氣獎，頒給豐富的獎品。參加活動的汪星人都可以拿到一張專屬汪汪的活動參與證書。1060401
(中央社)
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