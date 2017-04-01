從記者到立委 陳學聖堅持挖掘真相

曾當過記者的國民黨立委陳學聖表示，記者生涯對他幫助很大，因常被迫在陌生環境找新聞，練就一身異地生存的本領，也因了解媒體而有勇氣抗拒媒體誘惑，堅持挖掘真相。

媒體記者出身踏入政界的政治人物不在少數，國民黨立委的陳學聖是其中之一。他說，記者的生涯對他幫助很大，因為記者常被迫在陌生環境找新聞，所以他練就一身異地生存、敗中求勝的本領。

陳學聖表示，這種精神對他影響很大，讓他在那裡落地，就在哪裡開始備戰，以前的目標是跑好新聞，現在是目標是選上。國民黨就缺這樣的因子，才會無法對應新環境。

陳學聖說，他擔任記者時，剛好台灣正經歷一波波民主浪潮，他有幸躬逢其盛，甚至從觀察者到投入。因此在民主看法上，民進黨很少會質疑他，反而覺得他跟民進黨較近，相對跟國民黨的同志有點距離，但他卻從未離開國民黨，因為深信台灣還是需要兩大黨才有希望。

不過，正因為自己是媒體出身，了解媒體的需求，因此，陳學聖說，從政30年中，他最大的勇氣就是抗拒媒體的誘惑，否則會因為追逐每天的新聞而便宜行事，而失去挖掘真相的勇氣。

陳學聖說，在中國時報跑北市議會時，當時的主管對他啟發很大，要求他不要天天陷在議會的詢答，而要從民間找問題，否則會看不到真實的世界。他現在擔任立委，也秉持這樣的精神發掘問題、解決問題。1060401

(中央社)