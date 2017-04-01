南美共市緊急會議 商討委內瑞拉情勢

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委內瑞拉政治情勢日益惡化，引起國際關注，南美共同市場明天將召開緊急會議，討論委內瑞拉「嚴重的體制狀況」。

會議由目前擔任區域經濟體輪值主席的阿根廷召開。阿根廷將與南美共同市場其他成員國巴西、巴拉圭和烏拉圭的外交首長會晤，商討委內瑞拉在最高法院本周撤回該國議員的豁免權，並「廢除」國會的活動，授予總統馬杜洛（Nicolas Maduro）獨有權力後，如何走出危機。

國會是委內瑞拉的一院制議會，現任立委在2015年由人民選出，主要由反對黨派議員組成，在總數167個席位中占112席。

最高法院在29日晚間做出對馬杜洛政府有利的釋憲結果，允許總統單獨採取一切決定，不需經議會批准，聲稱國會正處於「立法不作為」和「叛亂」，構成違憲。

本周稍早，委國最高法院已撤回國會議員的豁免權，再次聲稱他們是在反政府「叛亂」和「不履行自己的職責」。

今天上午，一群反對派議員在首都加拉加斯市中心最高法院大樓前被國家衛隊毆打。他們抗議法院的決定，但保安人員阻止他們靠近。

馬杜洛政府和反對派之間的政治危機已經持續多年，造成民生物資短缺和社會損失的情況。

直到去年12月，委內瑞拉還是南美共市的成員國，但因未履行成為經濟體一員的諸多承諾，被取消成員國資格。

美洲國家組織祕書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）表示，最高院的決定是由委內瑞拉政權進行的「反對議會政變」。

聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Raad Al Hussein）也要求委國高層「重新考慮」其決定。

歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）表示，委內瑞拉高院的決定「違反民主和三權分立的原則。」

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）則表示，對查維斯的接班人馬杜洛「無條件支持」。1060401

(中央社)