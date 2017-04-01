宜蘭冬山河舊河道小船 飽覽生態風光
宜蘭縣冬山河舊河道動力小船1日起正式營運，遊客除可親近當地水域，還可遠眺有最美車站之稱的冬山火車站，感受微風輕拂的慢活體驗。
冬山河舊碼頭原稱冬瓜山港，位於舊冬瓜山橋旁，是古時往返冬瓜山與利澤簡主要水路交通，一些重要民生物資藉由這條水運，由利澤簡載運至冬瓜山，碼頭附近土礱間（碾米廠）林立，造就冬瓜山街市集繁榮。後來舊河道阻塞，加上陸路運輸興起，這條水路走入歷史。
冬山鄉公所說，冬山河舊河道幾年前重新疏濬。為推廣觀光產業，鄉公所今年獲宜蘭縣政府撥用5艘9人座小船，最近又另購5艘同規格的「冬山之星」之後，日前免費開放試乘，從1日開始正式營運載客。
舊河道小船將自冬山河舊河道碼頭出發後，以每小時3浬速度航行，駛到宜冬橋後折返，全程約3公里，來回船程半小時，全票新台幣75元、半票35元。首個航班時間為上午8時30分，下午5時收班。
鄉長謝燦輝說，搭乘動力小船航行冬山河舊河道，沿途可飽覽生態綠舟園區、農村田野、鐵道風光與冬山火車站，是趟有深度的冬山之旅。1060401
(中央社)
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