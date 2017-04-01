反亞泥礦權展限 英綠黨黨魁連署聲援
反對亞洲水泥礦權展限，正在英國利物浦參與「全球綠人會議」的台灣綠黨代表團3月31日爭取英格蘭綠黨女性黨魁盧卡斯簽名聲援。
「全球綠人大會」目前正在利物浦召開第4屆會議，台灣綠黨率團參與。針對反亞泥礦權事件，台灣代表團製作看板、議題翻譯，與在場活動參與者說明，匯集近50人聲援。其中包括「全球綠色憲章」（The GlobalGreen Charter）一書的作者盧卡斯（Caroline Lucas）。
綠黨指出，台灣代表團以徐仁修「不要跟我說再見‧台灣」一書的書名，作為活動標題；口號則是「少點水泥、多點生靈」（LESS CEMENT, MORE LIFE），籲請各國與會成員在會議休息時間，以行動聲援反對台灣的亞泥礦權延展案。
綠黨成員賈伯楷表示，在接下來的幾天，會和團員持續進行倡議，讓連署反對的人數持續攀升，進而對家鄉環境盡一分努力。1060401
(中央社)
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