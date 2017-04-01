言論自由微電影 葉俊榮獻唱禁歌金曲

「今年的4月7日跟以往有什麼不一樣？」，內政部長葉俊榮上任後，首度參與微電影演出，在辦公室裡唱起「今夜不回家」的早年禁歌，全是為了推廣7日的言論自由日活動。

3分鐘的短片，以同仁分送的一顆肉粽開始，擔任男主角的葉俊榮在辦公室加班，邊吃著肉粽，彷彿想到什麼一般，唱起「燒肉粽」，「乎我讀書幾多冬，出業頭路無半項，暫時來賣燒肉粽；燒肉粽，燒肉粽，賣燒肉粽」。

內政部說，這首歌原本只是單純唱出人民努力打拚的心聲，但當時卻被認為是「暗示政府無能」而遭禁唱。

葉俊榮在片中唱得忘我，連同仁進來送公文都沒有發現。批公文批到一半，葉俊榮索性唱起「今天不回家」，「朦朧的月，暗淡的星，迷失在煙霧夢境的你，今天不回家，為甚麼？為甚麼不回家？」

如此輕快的旋律，內政部說，大家都能輕鬆哼上幾句，但在當時國民政府遷台的脈絡下，「家」指的就是大陸地區，不回家便因為違反了當時反攻大陸的政策而遭禁。

葉俊榮唱到最後，一片漆黑，「誰把燈關了」、「算了」，似乎象徵著禁歌的年代，只能在黑暗中歌唱。

內政部希望藉由微電影的寫實、幽默，大家如今在享受言論自由的權利的同時，能一起思考言論自由的真諦，面對當前的挑戰。內政部也將微電影放在youTube，https://youtu.be/eSaskw_iAHw。

內政部7日將舉辦座談會，邀請政府官員、鄭南榕基金會的鄭竹梅、資深媒體人何榮幸，進行跨世代、跨領域的對話，彰顯言論自由的重要價值。1060401

(中央社)