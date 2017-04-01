不讓世界忘記台灣 曹志禕全力挑戰冬奧

「好不容易世界慢慢知道台灣有花滑選手，我不希望到我這裡就斷了」，曹志禕緩緩說著。這是他即便必須忍受孤獨、習慣傷痛，也要試著在雪白世界裡躍起，完美落地的一大動力。

在冰上總展現出優雅姿態的台灣花式滑冰王子曹志禕，風度翩翩的模樣，讓人難把他和愛玩、追求速度感刺激的曹志禕劃上等號，但其實他過去玩過單車、滑板等比較「狂野」的運動，也嘗試過競速溜冰，最後才專練花式滑冰。

從9歲溜直排輪、10歲滑冰刀，到13歲開始接受花滑專業訓練，6月將滿20歲的曹志禕一路走來，至今超過10個年頭，但要堅持在滑冰這條路上，對他來說絕非順遂。

曹志禕一邊整理著冰鞋，一邊回憶著他接受花滑訓練的開始，他表示，13歲時不覺得滑冰辛苦，因為有5、6個年紀不相上下的男孩一起練習，「在冰上我們都是良性競爭，這是花滑與其他運動最不一樣的地方」，曹志禕說。

台灣花滑運動的大環境不夠健全，許多選手迫於無奈，只能向現實低頭，默默離開冰的世界，在陳瑞旭因傷退出後，同期男子選手只剩曹志禕，加上隔了許久才冒出頭的後起之秀，目前台灣僅有3名男子花滑選手，這讓曹志禕在練習時常覺得孤單。

所幸在教育部體育署的補助、父母親大力支持，及中華民國滑冰協會的支援下，曹志禕能在國外停留較長的時間，並接受更專業的指導，也能與更多花滑選手一同訓練、彼此交流，讓他在冰上不再感到冰冷。

曹志禕每年花在比賽、訓練的費用推估至少要新台幣400萬元，除了教育部體育署的補助，其他大約6成的費用都是家裡供給，「其實爸媽都不太讓我知道實際的數字，因為他們怕我擔心，但是我會珍惜在冰上的每一分鐘」，曹志禕說。

除此之外，曹志禕說，「不論是把選手送出去，或是把比賽帶進來，都讓我們有出賽的機會，讓我們能獲取知名度、比賽經驗，這些對滑冰選手來說都是非常重要的」，所以他非常感謝協會近年為推廣花滑所做的努力。

目前台灣男子選手中，只有曹志禕達到世界花式滑冰錦標賽（World Figure Skating Championships）的參賽門檻，他也將在世錦賽中挑戰冬季奧運，「我會全力代表台灣出賽，希望有機會挑戰奧運，尤其好不容易讓世界知道台灣、知道台灣有花式滑冰選手，我不想到我這裡就斷了」，曹志禕說。1060401

(中央社)