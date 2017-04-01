梵蒂岡會議 王英偉分享台灣安寧照護

國健署長王英偉代表台灣出席梵蒂岡跨國醫療會議，他接受中央社記者專訪表示，台安寧照護在2015年調查中排名全球第六，作法受國際肯定，將持續推動長照、尊嚴老化等政策。

教廷宗座生命學院（Pontifical Academy for Life）針對老人安寧照護，舉辦跨國研討會，會後各國代表並共同簽署一份章程，呼籲各界弘揚普世人權價值，給予年長者更多關懷與支持。

王英偉表示，他參加人權組的分組會議，不少專家提到，雖然人權是普世價值，但即使在先進國家，老人還是常常被忽視、邊緣化。

王英偉指出，相對來說，台灣在高齡照護領域算滿進步的，他在會中碰到一些專家，剛好是安寧照護的國際評鑑委員，也曾來台考察，對台灣都持正面評價，台灣2010年時安寧照護排名全球第13，五年後排名即大幅躍升到第六。

談到台灣評鑑優異的原因，王英偉解釋，主因是政策面，像通過安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，且實施全民健保，讓藥物取得不成為負擔，另外很多民間基金會，推動教育訓練、零星照護，也都是加分條件。

王英偉表示，他很高興有機會參加這次會議，除了分享台灣經驗，也可以參考其他國家的作法，例如他凌晨時差睡不著，就上網購買了會中提到的英文書籍「慈悲的城市」（Compassionate Cities），希望能替台灣打造更全面的高齡友善環境。1060401

(中央社)