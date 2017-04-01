場地泥濘 中職兩地午場賽事延至2日雙重賽

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新莊棒球場。（資料照，葉姵妤攝）

中華職棒31日兩場賽事都因雨延至今天（1日）進行雙重賽，但因整夜大雨造成球場泥濘，原訂今天下午1點05分在桃園球場進行的Lamigo桃猿與富邦悍將之戰，以及在新莊球場進行的中信兄弟與統一獅之戰，兩地午場賽事都延至2日下午1點05分於原場地進行雙重賽。

(中時電子報)