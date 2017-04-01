大雨特報解除 但今晚明晨最寒冷
昨（31日）下午起天氣驟變，全台氣溫劇降，中部及花蓮以北降雨明顯。今晨中央氣象局解除大雨特報，降雨趨緩，但氣溫持續偏低，最低溫將出現在今晚明晨，要特別注意保暖。
冷氣團影響下，清晨又濕又冷，淡水出現11.7度低溫，嘉義以北及宜蘭普遍只有13、14度，南部及花東約15、16度。中央氣象局在今天上午7時35分解除大雨特報，白天以後各地轉為乾冷的型態。
但要特別注意的是，這波冷氣團帶來的低溫將在今晚明晨出現，氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，今晚至明晨冷空氣最強，再加上「輻射冷卻」效應，氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區約可降至10、11度左右，都會區則可降至12、13度，請注意保暖、以免受寒。
而週一清晨，空曠、靜風的地區，最低氣溫仍會降得很接近前一天的水準，低溫持續時間雖然不長，仍應注意保暖。
(中時電子報)
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