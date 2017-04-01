川習會過招 大亨對上核心難解分歧

特派員看世界專欄「川習會」這場東西方大國元首聚會即將登場。雖在私人俱樂部裡舉行，但習近平這位客人可能輕鬆不起來。因為，光是主人川普拋出的北韓、貿易等議題，他就得琢磨琢磨怎麼接招。

當然，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平見面前，雙方都有念茲在茲的議題。但幾乎沒有人預期，靠一場俱樂部裡的聚會，就能化解兩國的所有分歧。

其中，北韓、貿易、南海等議題，是川普政府對北京最有意見之處。

在川普眼中，北京既對北韓這個搗蛋鬼控制不力，還力抗終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）在南韓部署，又在貿易往來中占了美國不少便宜，還把南海劃為後院池塘。關起門來，美國自然很難擺出好臉色。

另一方面，「一個中國」、南海等議題，則讓北京對華盛頓感冒不已。

在以習近平為核心的北京眼中，川普還沒上任就公開質疑「一個中國」這個「核心利益」，而上任不到1個月更派遣卡爾文森號航空母艦巡航南海，都讓北京恨得牙癢癢的，檯面下同樣笑不出來。

但若一一檢視即可發現，中國大陸在這些議題上，多半處於被動地位。因此，在「川習會」上，身為客人的習近平，壓力就比主人川普要來得大。

在朝鮮半島問題上，面對北韓領導人金正恩不斷核試，美國不但大軍壓境與南韓聯合軍演，更在南韓部署THAAD這套令北京不快的系統。然而，美國與南韓卻有兩大自視正當的理由，一是防範北韓威脅，二是中國大陸控制不力，而兩者都讓北京在暴怒之餘，百口莫辯。

至於貿易問題，依北京的辭令，中國大陸與美國的經貿往來是「你中有我，我中有你」。但在川普和華盛頓官員眼裡，美中經貿關係往往是「有你無我」。基於中國大陸長期對美國貿易大幅出超，打起貿易戰來即使兩敗俱傷，但北京會是傷勢較重的一方，則毋庸置疑。

而被北京視為「核心利益」的「一個中國」問題，光從媒體報導來看，川普從當選前到就任後，立場似乎有了被認為靠向北京的轉變，連帶牽動著台灣的利益。然而，和川普通過電話的習近平，可不一定認為川普這麼好收編。

因此，習近平自然渴望藉由「川習會」，得到主人的當面承諾才算數。這樣一來，中國大陸雖然要的是原則，但美國卻擁有了主動，因為承諾到什麼程度，取決於美國的手中及川普的嘴上。而最讓場邊旁觀的台灣注意的，也是這個部分。

對於南海，北京與華府一向各自在乎「主權」及「航行自由」，且相互視對方為威脅。隨著國力上升，中國大陸在南海的實力及周邊的影響力越來越大，美國的軍力及政治優勢相對下降。在互相較勁及互刷存在感之下，南海可算是中國大陸相對沒那麼被動的議題。

儘管「川習會」看起來，川普既有主場優勢，也有一定的議題優勢。但上述這些議題，要是沒有習近平這位核心點頭配合，還是能讓美國頭大很久的。

像是北韓問題，美國清楚知道，中國大陸掌握著北韓政權的命脈。要想讓朝鮮半島不生事，北京仍是不可或缺的關鍵角色；在貿易問題上，美中一旦產生摩擦乃至打起貿易戰，美國有可能落得「殺敵一千、自損八百」，再怎麼強勢，還是得給北京迴旋的空間。

至於中國大陸最在乎的「一個中國」問題，如果北京感覺持續受到華府挑戰，一旦暴怒之下會有什麼反應？對台海局勢有何影響？都得讓美國和台灣思量一番；而在南海，如何不讓這片熱帶海洋變成滾燙熱海，也需要這兩個大國好好談談。

可是，「川習會」真能好好談出成果來嗎？北京外交消息人士透露，這場會面主要是讓川、習兩人先「有機會認識彼此，棘手議題則可能以後再談」。這段話，似乎道出了北京對「川習會」的預期。

可能的場景是，兩人先見面熟悉一下，套套交情，聊聊天氣，看看風景；梅蘭妮亞和彭麗媛這兩位第一夫人則大秀行頭，也是外界看點；一旁的僚屬們則相互摸底，攻防折衝，作為兩位大老闆過招的腳本。會後，雙方「期待再相會」，等著「見面三分情」，再好好過招。

一位是由商入政的大亨，一位是全黨認證的核心。幾天後，川普就會像談生意般地，在自己的俱樂部裡等著討價還價；而上門的習近平，就得代表全黨、全國步步為營。

當大亨對上核心，要談判還是談心，存乎雙方一心。1060401

(中央社)