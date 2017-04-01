NBA》談3月拿7勝10敗 林書豪：可以更好

林書豪雖認為籃網在3月拿下7勝10敗表現很棒，卻還可以更好。(美聯社資料照)

儘管上個月底先後飲恨敗給七六人與活塞，籃網仍在3月份取得7勝10敗，跟去年12月與今年1月、2月總共4勝37敗相比，確實有著不錯進步，可是林書豪並未因此感到滿足，「3月很棒，但我們可以做得更好！」

其實籃網的進步，跟林書豪是否在場上息息相關，本季因傷只打30場的豪哥，最近19場比賽打了18場，難怪豪哥1日接受《Newsday》訪問時表示，「我想部分的我回顧時，一定會想說為何自己不能多打一些比賽。」

「可是部分的我，也會去感謝自己總算可以健康，能在剩餘球季跟隊友建立不錯的聯繫，上個月很棒，」林書豪說，「我知道我們可以做得更好，也能做到更多東西，說到這裡，我很開心看到我們最近逐漸出現一些成果。」

林書豪更相信，在剩餘的球季當中繼續看到成長，這對球隊相當重要，尤其是那些年輕隊友，「比起在3月之前，我更希望我們可在3月份打出這波贏球氣勢，因為我們可從如何在這個聯盟贏球當中，學習到一些東西。」

「我們全都必須變得更好，我必須變得更好，其他球員必須變得更好，甚至包含教練團、訓練團隊，我們全都必須保持變好，然後看看我們還有什麼可以改善的地方，準備好迎接下個球季。」林書豪說。

(中時電子報)