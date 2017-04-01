每日獲利33億 陸工行財報傲視群雄

大陸5大國有銀行公布去年財報，工商銀行仍是獲利冠軍。圖為工行寮國永珍分行。（圖/新華社）

大陸5大國有銀行（工、農、中、建、交）昨日公布去年財報，五大行吸金功力依然讓其他行庫羨慕，合計總淨利潤為9254.38億人民幣（約4.08兆台幣），單日淨利就高達25.35億人民幣（約111.8億台幣）。其中，獲利冠軍依然是中國工商銀行，每日獲利7.6億人民幣（約33.5億台幣），以年總利潤2782.49億人民幣（約1.23兆台幣）傲視群雄；但在不良貸款方面，農業銀行高達2308.34億人民幣（約1.02兆台幣）的壞帳，讓投資人與分析師感到憂心。

據大陸澎湃新聞報導，大陸5大國有銀行- 工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行昨日公布去年度的財報，5大行庫的獲利能力依然令其他同業羨慕，合計淨利為9254.38億人民幣（約4.08兆台幣），換算成單日，等於每天獲利25.35億人民幣（約111.8億台幣）。其中以工行為獲利榜首，年利潤2782.49億人民幣（約1.23兆台幣）傲視群雄，大幅超越第二名建行的468億人民幣（約2,065億台幣），每日獲利更是高達7.6億人民幣（約33.5億台幣），而前年居於末段班的農行，去年淨利潤成長最高，達到1.86%的幅度。

大陸五大國有銀行昨公布去年財報，圖為其中四間的銀聯金融卡。（圖/中新社）

但在獲利的背後，五大國有行庫卻都有著龐大的「不良貸款」，其中農行以高達2308.34億人民幣（約1.02兆台幣）的壞帳，佔總體貸款的2.37%，令分析師和投資人感到憂慮。對於這塊隱憂，五大行庫的董事長多採樂觀態度，建行董事長王洪章與工行董事長易會滿認為，今年將對加大力度來控管和降低比例，將能有效提升銀行來年的資產與淨利潤。

(中時電子報)