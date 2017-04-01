役男操刀微電影 葉俊榮唱禁歌不NG

為宣傳言論自由日活動，內政部長葉俊榮在微電影中大唱禁歌。負責拍攝的替代役男陳宣佑說，葉俊榮不但唱歌不NG，還會自己恢復道具原狀，效率很高，全程拍3小時就搞定。

內政部製作的3分鐘言論自由日微電影，從編劇、導演、攝影、剪接，幾乎是內政部發言人室的替代役男陳宣佑一手包辦，另一位役男林俊穎從旁協助。

陳宣佑畢業於世新廣播電視電影系電影組，接下任務僅10天時間就得開拍，而且只有1次3小時的機會，所有場佈、鏡位必須一次搞定。

葉俊榮曾說過，要不是學科成績太優秀，「否則可能會變成李宗盛或朱銘」，毫不掩飾對音樂和藝術方面的熱愛與自信。

近來為了宣傳言論自由日的座談會活動，內政部拍起微電影，由葉俊榮擔綱演出，葉俊榮唱起當年被禁的膾炙人口歌曲如「燒肉粽」、「今夜不回家」等，展現渾厚具磁性的嗓音，希望藉此提醒言論自由得來不易，除了珍惜還要反思未來面臨的新挑戰。

陳宣佑說，拍葉俊榮吃肉粽到唱歌的畫面，是一氣呵成，沒有剪接，「部長對拍片滿懂的」，不必提醒，只咬了肉粽的尖角一小口，做出咀嚼動作後吞下，馬上能開口唱歌，唱的時候也幾乎沒有NG，效率很高。

由於要用不同鏡頭取景，「燒肉粽」這首歌葉俊榮反覆唱了7、8次，陳宣佑說，葉俊榮反應很快，還會把肉粽包回原狀，自己恢復道具，令他印象深刻。

協助拍攝的內政部同仁分享拍片現場的趣事，當天其實準備了6顆粽子作為「道具」，還好拍攝時只用掉2顆，「因為其他都被同仁吃掉了」。

部長室一名女同事臨危受命客串演出，陳宣佑說，因為臨時換角，女同事在完全沒有心裡準備的狀況下上鏡，肢體因緊張有點僵硬，溝通幾次後才比較放得開。

內政部發言人室說，內政部沒有額外的經費拍短片，剛好借重役男的專長，從劇本、拍攝到剪接後製等，全部由役男一手包辦，只花了租借器材費用新台幣3000元。

陳宣佑到內政部服役僅3個月，談起這次短片製作，他說，雖然不像自己的畢業製作有很高的自主性，但也是難得的經驗，學習如何在短時間內，相互協調、妥協做出符合部內需要，又兼具品質的作品。

近距離與葉俊榮相處，陳宣佑說，以前的印象是有點嚴肅又不會太嚴肅，實際拍攝後發現，葉俊榮在等戲時，會放鬆坐在椅子上，聽「新好男孩」的歌，讓他看到葉俊榮平易近人的一面。1060401

(中央社)