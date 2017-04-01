不只是城隍爺保庇 他從小賣醬菜力爭上游
台灣省城隍廟董事長詹鈴權，同時也是行政院政務顧問，雖然僅有國中函授學歷，但他從小家境清寒，靠著賣醬菜力爭上游，白手起家，開創玻璃櫥窗事業，才有今天的成就和地位。
詹鈴權出身彰化，小時候家境並不富裕，13歲時就到台北幫哥哥賣醬菜，在別人開心玩樂、學習時，他每天早上5時就得起床叫賣，忙到晚上，年紀小小就深知賺錢的辛勞和不易。
詹鈴權僅有國中函授學歷，他說，雖然學歷不如其他人，但他願意吃苦，懂得腳踏實地賺錢，當完兵後，立即自己出來創業，白手起家，開設玻璃櫥窗等事業，越做越大，扭轉自身經濟狀況。
喜愛拜拜的詹鈴權，加上事業有成，不但獲邀成為行政院政務顧問、北市府市政顧問，也成為台灣省城隍廟董事長，並推動「集中焚燒金銀紙錢」，成為全台仿效的全國性政策，並以米代金、以掌聲代替鞭炮，不僅環保也節省廟宇支出成本。
「希望讓跟我一樣出身的人，有機會成功！」已是大公司董事長的詹鈴權，因為從小出身關係，對弱勢公益十分關注，經常以個人名義，捐贈清寒學子獎助金。
72歲的他說，當上台灣省城隍廟董事長，就是想為社會做點事情，年輕時生活辛苦，現在賺了點錢，希望可以回饋社會，幫助上進但苦無經費的優秀學生。
詹鈴權日前更以廟方名義，捐贈新台幣130萬元幫助台北市清寒學子。
他說，一路有許多許貴人相助，一個平凡的醬菜小弟有現在的成績，不是只靠自己一個人，他也想成為很多人的貴人，給與幫忙協助。
詹鈴權表示，雖然他沒有很好的學歷、家境，但只要肯努力、吃苦，就有機會成功，他想把這種精神推廣出去，未來只要有餘力，絕對會繼續出錢出力，投入公益善事。1060401
(中央社)
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