宜蘭綠色博覽會啟航 體驗低碳旅遊綠生活

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2017年宜蘭綠色博覽會從1日起，於冬山河生態綠舟及冬山車站周邊社區登場，歡迎遊客前往參觀，體驗低碳旅遊、綠生活。

2000年開辦的綠色博覽會，首屆在宜蘭運動公園舉行，之後就一直於蘇澳武荖坑風景區連辦16年，今年首度移師到冬山鄉的生態綠舟。

宜蘭縣政府說，今年綠博從4月1日至5月14日舉辦，為期44天。共有大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟及水原綠境5大區，活動場域約32公頃。現場還有藝術家打造大型視覺場域及地景裝置藝術。

此外，會場還有可食作物地景，耕種網室植物、茶樹、竹子、南瓜、番茄等，也能讓遊客親走在田埂上，體驗低碳旅遊、綠生活。

此外，宜蘭縣政府也結合在地社區及5大休閒農業發展協會等，精心規劃33條深入在地主題遊程，讓遊客可從綠博出發，展開另一場綠色生活之旅。1060401

(中央社)