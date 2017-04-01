宜蘭綠色博覽會啟航 體驗低碳旅遊綠生活
2017年宜蘭綠色博覽會從1日起，於冬山河生態綠舟及冬山車站周邊社區登場，歡迎遊客前往參觀，體驗低碳旅遊、綠生活。
2000年開辦的綠色博覽會，首屆在宜蘭運動公園舉行，之後就一直於蘇澳武荖坑風景區連辦16年，今年首度移師到冬山鄉的生態綠舟。
宜蘭縣政府說，今年綠博從4月1日至5月14日舉辦，為期44天。共有大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟及水原綠境5大區，活動場域約32公頃。現場還有藝術家打造大型視覺場域及地景裝置藝術。
此外，會場還有可食作物地景，耕種網室植物、茶樹、竹子、南瓜、番茄等，也能讓遊客親走在田埂上，體驗低碳旅遊、綠生活。
此外，宜蘭縣政府也結合在地社區及5大休閒農業發展協會等，精心規劃33條深入在地主題遊程，讓遊客可從綠博出發，展開另一場綠色生活之旅。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。