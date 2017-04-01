南投記者公會理事長蔡榮宗 深耕地方30年
南投縣新聞記者公會理事長蔡榮宗擔任記者30多年，深耕南投各階層，人脈廣泛，身為理事長，他積極推動會務、照顧會員。
南投縣新聞記者公會理監事交接，理事長蔡榮宗連任第30屆理事長，他民國72年起擔任台灣新生報記者，至今在南投縣耕耘30多年，人脈遍布地方各界，熟如好友，也非常照顧後進、推動會務不遺餘力、積極辦理會員活動，連任記者公會理事長，廣受會員支持。
蔡榮宗說，擔任記者30多年廣結善緣，認識許多好朋友，「對於正確的事，全力支持」，擔任第30屆理事長，是他第4次擔任公會理事長職務，將全力推動「質」的提升，而他也坦言，每名記者或會員都各有「脾氣」，如何協調彼此意見也是一項課題。
蔡榮宗期盼，未來能扮演記者與縣府之間溝通橋梁角色，支持縣府正確的施政，但也要適時提出意見，發揮媒體第四權監督角色，除此之外，努力推動會務工作、為會員爭取福利，更是首要任務。1060401
(中央社)
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