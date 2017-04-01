你的名字熱賣 台灣引進特展重溫場景

日本動畫導演新海誠「你的名字」，上映後蟬聯日本電影排行榜冠軍，票房不但迅速攻破百億日圓，更在日本影史上創下多項紀錄，台灣也引進「你的名字」展覽，重現片中經典場景。

動畫電影「你的名字」累計票房超越241億日圓，劇情描述因為一顆逐漸接近地球的千年彗星，相隔東京、岐阜兩地的男、女高中生兩人，彼此完全不認識在夢中竟然交換身體，從此產生奇妙的緣分，穿越時空神作超越宮崎駿動畫票房紀錄。

搶搭這股熱潮，寬宏藝術也引進「你的名字」展覽，重現三大經典場景，包括東京、彗星 、系守，要讓觀眾在展場內一次拍個夠。

展區共分為七大區，第一區「物語」，展示出自新海誠之手的分鏡畫作，這是一場和電影中每一幕經典畫面的近距離接觸。除此之外，電影中曾經觸動你我心底深處，一句句動人的台詞，電影腳本也獨家公開。

第二區「人物」。電影中不可或缺的每個角色都有他們獨特的個性，尤其是動畫中每個栩栩如生的動作，一挑眉一微笑都需要細緻的角色設定才能完美塑造劇中人物。本區展示男主角「瀧」、女主角「三葉」和其他角色的手繪資料。

第三區「舞台」。展示電影中的場景，包括女主角「三葉」家鄉系守中曾出現過山頂隕石坑、系守湖，以及「三葉」和妹妹「四葉」一起擔任女巫重責的宮水神社，或是位於東京男主角「瀧」打工的餐廳、兩位主角重逢的姻緣階梯等，讓民眾彷彿進入電影的世界中。

第四區「風景」。新海誠最著名的莫過於高解析度真假難辨的背景作畫，從「秒速5公分」、「追逐繁星的孩子」、「言葉之庭」一直到2016年紅遍亞洲的「你的名字」，電影中的背景作畫一直以來被網友稱為神之作畫，本區展示「你的名字」當中一幅幅美不勝收的作畫。

第五區「音樂」。「從你的前前前世開始，我就在尋覓你了」，這首由知名樂團RADWIMPS主唱的主題曲「前前前世」，每一句歌詞都將男女主角間的奇妙緣分表達得淋漓盡致，貫穿了整部電影的主旨。本區展示電影中經典配樂歌詞，觀眾在看完前面的畫作後，配上音樂重溫電影中曾帶來的感動。

第六區「新海誠歷代作品」，回顧新海誠歷年來的電影創作。第七區「攝影區」，讓觀眾在展區內拍下值得紀念的影像留存。

「你的名字」特展，即日起至6月11日在國立台灣科學教育館七樓南側特展室展出。1060401

(中央社)