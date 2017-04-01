清明節花價平穩 板橋花市買鮮花傳遞思念
清明掃墓，用花傳遞對祖先的思念吧！掃墓祭祖的清明節即將到來，帶動各類應景鮮花的買氣，如菊花、香水百合、白海芋及劍蘭等花卉都是民眾祭祖的首選，今年各產地供應量相當充足，平均行情微幅上漲，但價格相較去年還算平穩，相當適合用於祭祀祖先，以表達慎忠追遠的心意。
新北市農業局長李玟表示，清明節祭祀鮮花是象徵對先人的懷念及表達敬意，另外鮮花也代表著純淨及神聖，特別是菊花、百合、白海芋等花卉，都是民眾祭祖的首選，目前花卉品質優、價格也相對平穩，鼓勵民眾採用鮮花祭祀祖先。
新北市板橋花市理事長王燕清表示，今年產量相當充足，花價方面漲幅不大，花卉種類眾多，清明節想買鮮花向先人表達追思的民眾，歡迎來到板橋花市選購。新北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁） ，營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。
(中時電子報)
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