疑室友當小三睡男友 她拉人至媽祖神像前發誓

彰化縣43歲陳姓女子，因懷疑楊姓前室友疑似當小三，與其男友不倫戀、發生性行為，竟假稱有事將人騙上車後一陣猛打猛咬，再將人載到媽祖廟前要她在媽祖面前發誓，楊女不堪被打到滿頭包提告，彰化檢方將陳女依傷害罪起訴。

根據起訴書，陳女與楊女2年多前曾同住在鹿港港慈宮，之後楊女先行搬離，陳女卻懷疑對方與其男友疑似有不倫戀，去年6月2日中午，陳女致電邀約楊女出門後，就由另名女友人開車前往楊女住處接人。

楊女才剛坐上車，陳女就從副駕駛座移至後座，反覆質問楊女是否睡她男友，甚至抓住楊女頭髮後猛揮巴掌、還咬住其右手指不放；車子開抵媽祖廟前空地，楊女下車後，她又一連打了楊女好幾下。

陳女還將楊女強行拉到宮內媽祖神像前，要楊女下跪當著媽祖的面發誓，「妳不是很愛拜媽祖？」「妳說有沒有跟他發生不倫戀、性行為？妳要發誓後才能離開。」不斷猛打、逼問被害人，導致楊女頭部、右臉與右眼臉、上嘴唇都紅腫擦傷，右手也有挫傷。

楊女一直被凌虐直到下午近3點，陳女才讓她上車準備送她回家，在抵達其住處附近時，她趁隙自行開啟車門跳車逃跑，並趕緊向警方報案，彰化地檢署檢察官偵結後將陳女起訴。

(中時)