第5度闖邁阿密決賽 納達爾拚冠

納達爾生涯第5度挺進邁阿密網賽男單決賽。(美聯社)

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，邁阿密網賽1日男單四強賽6比1、7比5直落二擊敗義大利選手佛吉尼尼（Fabio Fognini），生涯第5度挺進邁阿密網賽決賽，前4次決賽都飲恨的他，對手將是費德勒(Roger Federer)或澳洲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)。

納達爾挺進邁阿密網賽決賽。(美聯社)

納達爾上一次輸給佛吉尼尼已經是2015年的美網，近兩次對決都直落二勝出，1日更將節奏掌握在自己手中，首盤1比1後連保帶破連下5局。次盤第11局率突破僵局破發佛吉尼尼，6比1、7比5收下決賽門票，生涯對戰佛吉尼尼戰績取得8勝3負。

「對我而言，決賽對手並不重要，而是我很開心，終於重返決賽，我也期待即將到來的關鍵戰役。」納達爾分別在2005年、2008年、2011和2014闖進邁阿密網賽決賽，但都與冠軍擦肩，近兩次都是敗在喬柯維奇手下，2005年則是不敵費德勒。

(中時電子報)