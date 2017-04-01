不借錢導致弟犯勒贖案 馬景濤愧疚才離婚？
馬景濤昨天在微博宣告與結婚十年的嫩妻離婚，更以「我的婚姻將在今天畫下最美好的句號」，為這段修復不了的關係下了註解，不過文章內還透露弟弟近日出獄，甚至有意助他東山再起，被推測可能是造成和妻子離婚的主因。
根據《蘋果日報》報導，20年前弟弟馬景珊與人合夥被騙，曾向馬景濤借錢，馬景濤不滿被當成提款機，兩人爆發激烈口角衝突，而弟弟在走投無路情況下，竟犯下綁架勒贖案被判入獄14年4個月，這讓馬景濤心生愧疚，因此當弟弟馬景珊重獲自由時，不僅在微博發文誇讚「在鐵窗苦行十九載，用生命去燃燒那個遙遠的諾貝爾之夢的鬥士」，更表示將全力助他東山再起。
不過在微博表示要幫助弟弟的同時，也同時宣布與小23歲的嫩妻吳佳尼離婚，這也讓外界猜測究竟是為了弟弟出獄而離婚?還是純屬時機巧合?對此經紀人則表示「我也不太了解，謝謝關心」。
(中時電子報)
關鍵字：馬景濤
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