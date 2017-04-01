川普連頒2道行政命令 解決鉅額貿易逆差

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美國總統川普今天連頒2道行政命令，誓言根除全球不公平貿易行為，並將矛頭對準造成美國鉅額貿易逆差的國家。

法新社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室頒布2道行政命令：「從現在起，那些不遵守規則的國家將自食其果，面臨十分嚴重的後果。」

川普的第1道命令，要求官員查明哪些「騙子」造成美國每月貿易逆差近500億美元，無論是國家或企業。

這些貿易數據大多已公布周知，但川普的動作凸顯其備加強硬的貿易言論，被視為在「川習會」之前開出保護主義警告的第1槍。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，首道行政命令將會產生「逐個國家和逐項產品」的詳細分析，並在90天內回報川普。

官員將檢視有哪些「欺瞞」的證據、不當的行為、未兌現承諾的貿易協議、鬆散的執法、失衡的匯率，以及麻煩的世界貿易組織（WTO）限制等。

羅斯表示，「不用說，頭號逆差來源就是中國」，其他可能牽涉的十餘國也在名單中。

名單中其他國家包括：台灣、日本、德國、墨西哥、愛爾蘭、越南、義大利、南韓、馬來西亞、印度、泰國、法國、瑞士、印尼和加拿大。

然而羅斯表示，存在貿易逆差不必然意味著會採取報復或矯正行動。

川普的第2道命令，則是要求官員檢視美國可針對外國政府補貼或在美傾銷的產品，有效課徵貿易關稅的方式。

川普說，這項命令將「確保我們對不老實的重要進口者徵收的關稅一毛都不會少」。

根據研擬中的提案，美國海關可以在邊界，或嚴格檢查產品的風險時，做出更具實質約束性的要求。

川普首席貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）臚列多項問題產業表示：「這攸關重大，有鋼鐵、化學、農產品和機械，這是行動的開始。」

WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）表示，美國的貿易政策有待釐清，要看公開的宣示如何轉換為政策。

阿茲維多說：「難以預測或揣想美國的貿易政策走向。美國是泱泱大國，全世界都在看。」1060401

(中央社)