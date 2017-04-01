新竹市兒藝節登場 樹林頭公園成兒童天堂

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新竹市「2017兒童藝術節－風的運動場」今天登場，新竹市政府以「風的運動場」為主題，在樹林頭公園設立多座原創遊具，打造孩童快樂天堂。

新竹市政府文化局表示，「2017兒童藝術節－風的運動場」將於4月1日至4日每日上午10點到下午5點在樹林頭公園（東大路二段477號前）展開，除五大遊具，每天上午11時、下午1時30分及3時30分，會場「風的飛行器」舞台將演出兒童劇「飛天國王子選拔大會」，每場演出前，演員將騎著獨特的「紙飛機」造型腳踏車於會場穿梭預告。

市長林智堅表示，今年兒藝節「市府總動員」，結合風的意象打造「彩色搖擺屋」、「漫步雲端」、「逆風向前衝」、「風兒滾滾來」及「乘風破浪」等五大原創遊具，讓孩子可以攀爬、跳躍、滑行，刺激五感體驗，訓練平衡感及協調性。

活動期間可由新竹轉運站搭乘免費接駁專車直達會場，於上午9時30分至下午4時30分，每15分鐘一班，會場周邊也提供800多個汽車停車位及近千個機車停車位，活動期間皆不收費。

此外，新竹市縣多家飯店業者也為此推出「兒藝節住房優惠專案」，包括老爺酒店、國賓飯店、芙洛麗飯店、喜來登大酒店、福泰飯店、迎曦飯店、煙波飯店、卡爾登飯店等市縣多家業者，分別推出房價優惠、贈送Kitty相機及哈根達斯冰淇淋等好康，詳情可洽各業者詢問。1060401

(中央社)