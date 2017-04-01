同志彩虹旗永飄揚 設計者辭世享壽65歲
老友今天在社群媒體上宣布，因設計同志彩虹旗聞名的舊金山藝術家貝克（Gilbert Baker）與世長辭，享壽65歲。
路透社報導，貝克的老友瓊斯（Cleve Jones）在推特（Twitter）上寫道：「我世上最親愛的朋友走了。貝克給了世界彩虹旗；他給了我40年的愛和友誼。」
報導說，目前尚未取得貝克死因和過世地點細節。根據他官方網站顯示的個人資料，他生前一直住在紐約市。
瓊斯也推文PO出貝克和美國前總統歐巴馬的合照，並邀請大家今晚在舊金山卡斯楚區（Castro）的彩虹旗下與他會合，一同悼念他的朋友。
貝克1951年在堪薩斯州出生，1970年代初期在美國陸軍服役時派駐舊金山，當時正值同性戀權益運動興起。
根據網站的個人簡介，貝克開始製作爭取同志權益和反戰的抗議旗幟，時常應同志權鬥士哈維．米克（Harvey Milk）要求設計。米克1977年當選舊金山市議員，成為加州第一位當選公職的出櫃同性戀，被視為同志運動的重要里程碑。
米克於1978年6月舊金山同性戀自由日遊行，在貝克製作的首批彩虹旗下驅車經過，然而數月後，米克與當時市長遭人殺害。
貝克過世消息一出，網友紛紛放哭臉圖，留言哀悼。有人寫說：「聽到你失去好友，我真的非常難過。貝克將永遠活在每面彩虹旗。」
也有人留言：「為你的失去感到難過。這是我們所有人的損失，他留下美麗的遺產。」
「從今天到未來，我們天空有道永恆的彩虹，願安息。」（譯者：中央社盧映孜）1060401
(中央社)
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