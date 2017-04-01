大甲媽回鑾封城開趴 三層交管不塞車

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大甲媽祖遶境進香2日即將回鑾，大甲封城並舉辦免費流水席迎接，為避免人車湧進，造成塞車困擾，台中大甲警分局實施三層交通管制，維持交通安全與順暢。

大甲警分局實施三層交通管制如下：第一層，行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，2日8時至24時全面管制汽、機車進入。

第二層，禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）與大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。8時至24時全面管制。

第三層，外圍交通疏導管制：調撥車道管制路段：大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道，2日8時至20時，內側車道調撥為北上方向行駛。

若民眾自行開車，大甲警分局建議行駛方向，1、自國道三號進入大甲市區下國道三號，左轉甲東路，可至「美人山舊營區」臨時停車場。

2、自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路，左右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。

3、自清水沙鹿進入大甲市區，由中山路一段，左轉東安路，右轉興安路，左轉新政路，右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。

4、自苗栗進入大甲市區，由中山路，右轉經國路，可至大甲體育場臨時停車場。

另在台中市區老虎城也設有長程接駁車，到大甲體育場臨時停車場。

過境車輛替代道路路線，中、長途過境車輛，北上車輛請由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上；南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

短程過境車輛，北上車輛請由中山路一段，左轉東安路，右轉興安路，左轉新政路，右轉大安港路，北上繞行；南下車輛請由經國路，右轉大安港路，西濱公路南下繞行。

大甲警分局呼籲民眾，進入大甲市區可多搭乘大眾交通工具或接駁車，免去舟車往返及塞車之苦。1060401

(中央社)