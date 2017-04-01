昆凌懷胎4月仍纖瘦 上圍激升比孕肚明顯

周杰倫情人節宣布昆凌懷上二胎。(圖／本報系資料照)

網友捕獲周杰倫夫婦，昆凌上圍升級不少。(圖／翻攝自微博)

昆凌身材纖細，看不出孕肚。(圖／翻攝自微博)

昆凌和周杰倫情人節宣布懷上第二胎，現懷孕4個多月的她，近日被網友捕獲，只見她身材纖細，看不太出孕肚，倒是上圍升級了不少，比肚子還要搶鏡。

有網友在昆凌開設的咖啡廳捕獲周杰倫夫婦，他們也大方一起合照，只見昆凌穿著白色毛衣加黑色小短裙，開心露出燦笑，看上去就像少女般，而她懷有4個多月身孕，四肢仍纖細，孕肚也不明顯，但上圍看似升級了不少，引起網友關注。

大家頻關心「肚子怎麼不見了」，大讚她懷二胎了還是這麼美，「太誇張了，身材好到我都忘了她懷孕了！」

(中時電子報)