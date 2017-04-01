唐德明曾主持廣播 粉絲告白想當女友

中國國民黨文傳會副主委唐德明曾以「張無忌」暱稱，主持過地下電台，當時粉絲多到籌組後援會，有聽眾送人蔘、喉糖，甚至折紙星星送他，還有國二小女生告白，想當他女朋友。

唐德明去年任職文傳會副主委之前，在國民黨立法院黨團待了近12年，早年曾在大學教書、開過公關公司、做過電視節目，也曾幫政治人物輔選。

民國83年趙少康競選台北市長時，當時約30歲的唐德明擔任競選總部文宣組長與新聞秘書，為了宣傳政見，以「張無忌」暱稱，在全台灣第一個「非綠」地下電台「新思維電台」主持節目。

唐德明說，當時節目名稱「百無禁忌」，他以張無忌暱稱主持，掀起聽眾call-in取各式武林名號風潮，粉絲多到甚至籌組「張無忌後援會」，風頭可與同時期綠營知名地下電台主持人于美人相提並論。

節目爆紅，每天都有聽眾送人蔘、喉糖和各種小禮物，還有不少聽眾索取簽名。唐德明透露，「愛你一萬年」主唱葉明德是忠實聽眾，因為節目兩人結為好友，也有聽眾知道他愛打籃球，特地送他美國NBA公牛隊外套，甚至有國二小女生告白想當他女朋友。

也有粉絲受唐德明節目啟發，立志從政，高中時特別請唐德明寫推薦函，申請到中正大學政治系，不過，後來這名粉絲踏入職場，從事工作卻與政治無關。唐德明有點愧咎地說，從日後來看，當時唸政治對這名粉絲完全沒有幫助，讓他有點自責。

雖然已經是20幾年前的廣播節目，一直到現在，還是有人對著唐德明叫「無忌」、「無忌大俠」。

從主持廣播節目到擔任文傳會副主委，站在為黨辯護第一線，唐德明口才辨給、條理分明，但現在回想起小學4年級第1次參加演講比賽，唐德明依舊難忘。

他說，當年時間還沒到就把題目講完，腦筋一片空白，傻傻站滿3分鐘後下台，從此決心要把演講練好，後來當過辯論社社長，演講比賽冠軍，畢業生致謝詞代表，當兵時拿過全師三民主義演講比賽冠軍。1060401

(中央社)