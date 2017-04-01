親子共讀更便利 高雄市圖走進便利超商
即日起在高雄的便利超商也能享受閱讀樂趣，高雄市立圖書館和統一超商合作打造「OPEN！兒童閱覽室」合作借閱服務，打造親子共讀空間，讓小朋友在7-ELEVEn也能夠閱聽讀寫。
高市圖與7-ELEVEn合作，選定三民區新開幕的皓東門市，由高市圖挹注館藏資源設置「OPEN！兒童閱覽室」共同推動社區閱讀，即日起啟動。
皓東門市「OPEN！兒童閱覽室」由高市圖提供300冊精美兒童圖書、繪本，規劃小小讀者的閱讀專區，牆面彩繪人氣OPEN家族，吸引小朋友目光，讓OPEN家族與兒童共度閱讀時光。
高市圖每兩個月就會更換閱覽室的書冊主題，本月主題「認識世界-各國民俗風情」，透過世界建築、民俗、旅遊、飲食等主題書籍，現在爸爸媽媽和小孩就可以攜手到7-ELEVEn博覽群書、用閱讀認識世界。
高市圖表示，圖書館和超商合作推廣社區閱讀的模式，不僅擴大圖書館服務範圍，讓社區居民享有更高的便利性，未來與超商的合作將會再開闢如偏鄉據點提供服務，公私協力一同打造24小時不打烊的閱讀城市。
「OPEN!兒童閱覽室」全台共有62家，預計4月前突破百店，皓東門市也將在4月1日舉辦「OPEN！兒童閱覽室歡慶Party」，陪伴小朋友提早歡度兒童節，未來也將持續增加門市據點提供民眾親子共讀空間，成為社區的好鄰居。1060401
(中央社)
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