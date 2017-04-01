屏東6大隱藏版遊程 讓老闆找不到

屏東縣政府推動三地門鄉、瑪家鄉及霧台鄉部落旅遊，今年推出6大隱藏版遊程，手機訊號不通的遊程取名「老闆找不到」，縣府表示，遊程都具療癒紓壓效果。

縣府原民處繼去年度推出三地門鄉、瑪家鄉及霧台鄉的9大主題遊程後，今年度再針對深度小眾客群續推3個原住民鄉的6大隱藏版路線。

縣府表示，為有效拉近部落遊程與消費者距離，遊程設計發想主要是以現代人日常共同遭遇的問題進行內容規劃，包含生活中老是犯小人、被主管欺壓、加班加到快爆肝、下班還是索命連環扣、缺乏冒險挑戰精神、宅到沒有求生技能等等，希望能夠有效結合屏北部落文化特色，打造全新遊程話題。

6大路線中，「老闆找不到」行程是沒有手機訊號的舊筏灣石板屋行程、「洩憤超有感」為到青葉部落打拳擊和安陂部落玩童玩、「拒當肝苦人」到霧台喝花草茶和吃神山愛玉、「讓我大放空」是到霧台的大武部落放空、「荒野求生計」帶大家到德文部落勇闖獵人學校及手作咖啡、「挑戰冒險王」帶遊客到青山村海神宮溯溪。

每一行程新台幣999元起，6至10人就可成行。為了讓未曾到訪屏北部落的民眾有機會一睹原鄉秘境的魅力，縣府委由團隊走訪台24線及185線道沿線的特色部落，拍了部「旅行屏北 來我家吧!」的微電影，引領大家遊歷屏北部落的自在與美好。1060401

(中央社)