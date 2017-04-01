丈夫是打火英雄 妻子也是鳳凰志工

曾獲全國消防楷模「鳳凰獎」的嘉義市消防員黃冠穎，他的妻子曾是護理師，受到丈夫影響，妻子也加入鳳凰志工，夫唱婦隨，令人欣羨。

同事喻為「放假也要救火」的黃冠穎，休假日若遇有火警，也會主動協助救火，認真服務的精神，讓他獲選103年度嘉義市模範公務人員、104年度全國消防楷模「鳳凰獎」。

黃冠穎的妻子洪月紹曾經是護理師，婚後與丈夫、孩子分隔3地，她為了專心照顧小孩，不得不辭掉護理師工作；如今孩子已經上了小學，讓她有多餘時間，因此加入鳳凰志工。

洪月紹回憶與丈夫相識的經過，正應驗「姻緣天註定」這句話。當年在嘉義市聖馬爾定醫院服務的她，與醫院護理同事開車至台北市劍潭旅遊，抵達目的地後，卻苦無停車位。

後來，她們只好向當地消防隊借停車位，沒想到消防隊裡卻走出一名穿著藍白拖鞋、捲起褲管的消防員，洪月紹見他一臉憨厚，待人又和氣，於是開始交往，日後更結為連理。

兩人結婚後，因工作一南一北，孩子出生後，只好暫時交給住在雲林縣北港鎮的娘家照顧，由於3人分隔3地，黃冠穎還常被同事調侃「妻離子散」。

為了照顧接續來到世間的4個孩子，洪月紹最後忍痛離開護理職場，在家專心照顧孩子；而黃冠穎後來也調回嘉義市服務。

由於住家距消防隊不遠，黃冠穎上班非常方便，因此縱然休假在家，每遇有火警，他總是主動加入救火行列。

一家人十分珍惜這得來不易的溫暖，因此和樂融融，令人欣羨不已；黃冠穎也不再被同事調侃「妻離子散」了。

隨著孩子長大上學，洪月紹認為當年花了許多心力才考取的護理師證照，因為投身家庭而失去了舞台，讓她感到非常可惜，因此經常想要如何發揮所長、又可奉獻人群。

剛好，丈夫黃冠穎當時參與拍攝嘉義市鳳凰志工招募短片，她看過短片之後，觸動了滿腔熱血，於是決定加入鳳凰志工，讓醫護專業得以施展，並可奉獻人群。

洪月紹通過鳳凰志工考試後，分發到丈夫服務的單位，夫妻倆人一起上下班，讓洪月紹更能體會消防人員的辛勞，且因消防隊離家近，隨時都可以支援各項勤務。

洪月紹表示，護理人員的流動性很高，包括結婚、生子及其他因素，讓許多學有專精的護理人員不得不離開職場，因此她希望離開護理體系的人員，若行有餘力，也能出來擔任志工，發揮護理專長。1060401

(中央社)