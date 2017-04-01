河北省長張慶偉 調任黑龍江省委書記

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新華社今天報導，河北省長張慶偉調任中共黑龍江省委書記，接替屆齡退休的王憲魁。55歲的張慶偉有近30年的航太背景，屬中國大陸政壇青壯派，被視為明日之星中的「黑馬」。

報導說，中共中央日前決定，張慶偉任中共黑龍江省委委員、常委、書記，王憲魁不再擔任中共黑龍江省委書記、常委、委員。

據公開資料，張慶偉1961年11月生於吉林省吉林市，西北工業大學飛機系飛機設計專業畢業，具工學碩士學位。1982年8月參加工作，1992年12月加入中國共產黨。

大學畢業後，張慶偉進入前中國大陸航空工業部旗下603研究所任職，並參與「飛豹」殲擊轟炸機研發工作。之後進入中國航天工業總公司、中國航天科技集團任職。

張慶偉2008年出任中國商用飛機有限責任公司董事長。2011年進入地方歷練，當年出任河北代省長，2012年當選河北省長。

綜合多維新聞等海外華媒報導，張慶偉有「航天少帥」稱號，轉任河北省長後，曾與中共廣東省委書記胡春華、重慶市委書記孫政才、中國大陸最高人民法院院長周強並列中共第6代接班群的「四大天王」。

此外，中共總書記習近平2016年6月底出訪塞爾維亞等國，身邊除了慣常人士隨行，卻意外多了張慶偉，顯見張慶偉在習心中的地位。1060401

(中央社)