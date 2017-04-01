巴西地統局：失業人口倍增

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巴西地理統計局調查指出，過去3年，巴西失業人口倍增，從2014年662.3萬人增至2017年2月1345.7萬人。

巴西地統局（IBGE）工作收入督導阿薩瑞多（Cimar Azeredo）指出，這種情況就相當於，當1名勞工被老闆解雇時，另1名勞工也加入失業的行列。

阿薩瑞多指出，3年來的經濟危機，關閉了近200萬個工業職位，在職人口從2014年2月1304.6萬人減至2017年2月1131.7萬人。1060401

(中央社)