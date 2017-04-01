郵輪靠泊 花蓮港喜迎國際觀光客
郵輪旅遊漸盛行，花蓮擁有世界級美景太魯閣，吸引許多國際郵輪申請靠泊花蓮港，花蓮港務分公司表示，高端級郵輪申請靠泊數增加，且郵輪噸數越來越大，到訪的遊客總數增加。
2015年花蓮港全年郵輪泊靠共有16航次，其中包括大陸企業包船招待員工旅遊等，但隨著陸客團來台減少，去年全年航次減為10航次。
台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益說，截至今年三月預報，靠泊花蓮港的郵輪全年航次有9航次，可能還會再增加，其中包括16萬噸位的海洋禮讚號郵輪，將帶來旅客達4700多人。根據統計除了陸客團減少外，其實歐美遊客並沒有減少，甚至還有成長的趨勢。
李順益說，2015年申請靠泊花蓮港航次最多的中華泰山號，後來因規劃航程改變，航行其他國家，所以2016年僅申請靠泊一航次；另外，同樣屬中國大陸籍的海娜號，因船齡超過使用年限，無法繼續航行，目前大陸船務公司正積極覓船中，未來仍有機會靠泊。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。