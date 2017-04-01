郵輪靠泊 花蓮港喜迎國際觀光客

郵輪旅遊漸盛行，花蓮擁有世界級美景太魯閣，吸引許多國際郵輪申請靠泊花蓮港，花蓮港務分公司表示，高端級郵輪申請靠泊數增加，且郵輪噸數越來越大，到訪的遊客總數增加。

2015年花蓮港全年郵輪泊靠共有16航次，其中包括大陸企業包船招待員工旅遊等，但隨著陸客團來台減少，去年全年航次減為10航次。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益說，截至今年三月預報，靠泊花蓮港的郵輪全年航次有9航次，可能還會再增加，其中包括16萬噸位的海洋禮讚號郵輪，將帶來旅客達4700多人。根據統計除了陸客團減少外，其實歐美遊客並沒有減少，甚至還有成長的趨勢。

李順益說，2015年申請靠泊花蓮港航次最多的中華泰山號，後來因規劃航程改變，航行其他國家，所以2016年僅申請靠泊一航次；另外，同樣屬中國大陸籍的海娜號，因船齡超過使用年限，無法繼續航行，目前大陸船務公司正積極覓船中，未來仍有機會靠泊。1060401

(中央社)