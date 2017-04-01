NBA》騎士宰七六人止敗 仍居東區老二

詹姆斯持球強攻籃下，一旁的七六人賈斯丁安德生無力阻擋。(美聯社)

宣示將幫騎士重新振作的「小皇帝」詹姆斯，1日拿下全場最高34分，另有9籃板、6助攻，帶領騎士122比105宰翻七六人，且中止3連敗，不過塞爾提克也以117比116險勝魔術，騎士只能繼續位居東區第2位置。

塞爾提克是靠荷福德最後1分22秒的兩罰俱中，加上驚險擋住魔術最後幾波攻勢才贏，目前拿下49勝27敗，仍然領先48勝27敗的騎士0.5場勝差，看來這場東區頭號種子大戰，很有可能會一路延燒到例行賽結束那天。

起碼詹姆斯拿出真正本事帶領騎士前進，1日全場投22中14，包含三分球投6中3，失誤也控制在2次，厄文也有24分、9助攻，洛夫18分、10籃板，當家射手J.R.史密斯總算回神，三分球投7中4，貢獻14分。

至於1日宣告柯文頓、歐卡佛兩名主力同因右膝傷勢提前整季報銷的七六人，只能繼續用著殘破陣容應戰，荷姆斯與盧瓦烏各有19分最高，尚恩隆16分，賈斯丁安德生12分、10籃板，麥克康奈10分、7助攻。

(中時電子報)