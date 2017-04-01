田地相鄰生嫌隙 火爆農夫開2槍遭訴
彰化縣埤頭鄉50歲蔡姓男子不滿田地相鄰的黃男經常讓所種植的農作「撈過界」，又不准蔡父行走兩田地交界田埂，上月中大清造竟持改造手槍向黃男連開2槍示警洩憤，彰化地檢署近日偵結，將蔡男依殺人、違反槍砲彈藥管制條例起訴。
今年2月15日上午近9點，埤頭鄉一處產業道路上，因為蔡男父親遭黃男阻擋，不讓行走於土地交界的田埂，雙方發生爭吵，蔡男見狀心生不滿，上前為父親助陣，嗆黃男「從今天起你不用在這附近種菜了！」
隨後怒火難消的蔡男又回到自家住處，將自己藏放多年的改造手槍裝入子彈上膛後，重回產業道路，威嚇「你那麼興死」隨即朝黃男下半身開槍，子彈擊中地面後反彈打到黃男左小腿，當場紅腫挫傷。
黃男持農藥噴管揮擊蔡男手部，並意欲徒手搶下槍，兩人拉扯之間，槍枝又不慎意外再擊發1槍，最後黃男才與母親聯手將蔡男的槍搶下，黃母並趕緊報警。
蔡男坦承槍枝是5年前取得，但辯稱是朝地面開槍只為嚇唬黃男，否認有殺人意圖與犯行，但檢察官根據被害人與其母指證歷歷，偵結後仍將蔡男依殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。
(中時)
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