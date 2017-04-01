罕見！春吶首日人車少 警暫緩調撥車道

清明連假首日，也是墾丁音樂季第1天，截至上午10時仍未有大量人、車潮湧入。（周綾昀翻攝）

台1線車流量未如往年此時。（周綾昀翻攝）

清明連假首日，也是墾丁音樂季第1天，截至上午10時仍未有大量人、車潮湧入，且雨勢自昨晚延續至今未歇，南下至墾丁與臺東的必經之路臺1線，與臺17、26等，警方也因車流量低與天候狀況，罕見暫緩實施調撥車道。

根據屏東縣警局所製作的屏東縣車流量監控系統APP，楓港十字路口、車城海口港與海華路口皆未有明顯車潮，車輛零星且車流順暢，與往年此時相差甚多。

而南下墾丁與臺東必經的路段，枋寮分局今10時的交通狀況報告指出，目前臺1線雨勢稍歇，臺9線有雨，而臺1南下五叉路口有車潮，警方已實施線上控燈，臺9線楓港往臺東有車流，臺17、26及185線則交通順暢，因此考量轄區車流及天候狀況，調撥車道暫緩實施，並持續監控車流。

(中時)