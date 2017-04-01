清明祭祖以功代金 為先人做功德又環保

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清明節是慎終追遠、盡孝思親的日子，嘉義市環保局為降低空氣污染，持續推動祭祖「以功代金」、「紙錢集中燒」，不僅為先人做功德，也為環保盡力。

嘉義市環保局長張志誠表示，鑑於過去清明節民眾祭祖燃燒的紙錢容易造成空氣污染，因此環保局持續推動「以功代金」、「紙錢集中燒」，籲請大眾為環境、清新的空氣盡一分心力。

張志誠指出，所謂「以功代金」，是鼓勵民眾以做功德的方式，將原先想要購買金紙的費用，轉捐至社福團體，民眾只要到全家超商FamiPort系統，就可以替祖先做善事、累積功德。

至於「紙錢集中燒」則是請寺廟將紙錢集中後，聯繫清潔隊載運集中燃燒，避免露天燃燒紙錢造成空氣污染，甚至有引發火災之虞。

張志誠表示，環保局自103年清明節推動「以功代金」以來，共募得善款新台幣20萬5519元；另推動「紙錢集中燒」每年平均有10公噸以上的集中量，對於空氣污染減量與公益慈善都有助益。

今年清明節連續假期，創世基金會、嘉義家扶中心等公益團體，將在嘉義市殯葬管理所設攤，方便民眾響應「以功代金」，鼓勵民眾將購買金紙的費用，轉為捐款至社福團體做功德。

此外，嘉義市殯葬管理所、彌陀禪寺、佛光山圓福寺等地，也都在清明節期間設有紙錢集中站，推廣「紙錢集中燒」觀念，由清潔隊統一載運焚化，請民眾不要再露天燃燒。1060401

(中央社)