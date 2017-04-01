柯文哲：他在馬國見政治人物 台商安排

台北市長柯文哲昨晚在新德里的市府感謝餐會上突然爆料，指一路走來，在馬來西亞和泰國，能見到的人，都是台商「繞個圈就處理掉」，要感謝台商神通廣大。

台北市府訪問團昨晚在新德里艾美酒店舉辦市府感恩餐會，柯文哲在致詞時，突然自己爆料。

柯文哲說，一路走來，特別在國家處境這麼困難之際，從吉隆坡到曼谷，都有最強韌的台商，在各地紮下深厚基礎。因為他發現馬來西亞和泰國的台商實在厲害，「所有要見的面都是台商繞個圈就處理掉」，所以要感謝台商的神通廣大。

他又指出，如果有更多台商到印度來，相信印度的工作會更好做。

柯文哲在吉隆坡秘密拜訪當地在野黨馬來西亞華人公會（馬華公會），上述說法，等於公告周知，這些拜訪是台商促成的。

此外，柯文哲在新德里見到北德里市長，據報導，他也是一名偏綠的台商穿針引線的。

至於柯文哲昨天下午密會的新德里副市長，則是駐印度代表處不斷奔走和溝通獲得的成果。

因此，柯文哲表示，從吉隆坡到曼谷到德里，只有感謝，尤其是駐外代表處非常辛苦，尤其台灣目前處境很困難，他感受到駐外代表處人員相當辛苦，是要替國家感謝這些駐外人員。

此外，柯文哲獲知台灣的羽球國家代表隊剛好在新德里參加世界羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）印度公開賽，也特別邀請選手一起加入晚宴，同時與台灣羽球一哥周天成為2017年世界大學運動會（世大運）進行宣傳。

柯文哲指出，台北市今年最重要的事情是世大運，這不只是台北的世大運，也是台灣的世大運。因此，今年世大運口號為「這一次，我們回家比賽」。

柯文哲之後並贈送禮物給駐印度代表田中光、代表處官員和羽球國家隊選手和教練。

柯文哲說，台灣是價值的領導者，雖然吵吵鬧鬧，但國民素質愈來愈高，他前幾天最擔心大安森林公園有3萬500名「五月天」歌迷，在演唱會結束後公園也完蛋了，但竟然之後「Everything is ok」（一草一木完好如初），這顯示國民的水準，是亞洲的表率。1060401

(中央社)