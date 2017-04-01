40年前一場夢 這大男孩改變蘭嶼命運

40多年前的一場夢，讓當時大學剛畢業的林茂安，毅然決然踏上蘭嶼的土地，他住進傳統的地下屋、融入當地生活，並催生第一間幼稚園、牙科診所、電台等，將大半人生奉獻蘭嶼。

衛福部日前舉辦頒獎典禮表揚全台136名優秀社工人員，另有2名特殊貢獻獎，現任雙福基金會執行長的林茂安，就是其中一人。

談到林茂安和蘭嶼的淵源，竟是因為40年前的一場夢。他回憶，民國66年他剛從大學外文系畢業，正為赴美進修做準備，身為一名虔誠基督徒的他，某天突然驚覺自己從未把服務當做人生志業，認為自己實在太自私，在床邊大哭一場，問上帝「你到底要我做什麼」，就在當晚，他夢見了蘭嶼。

隔天，林茂安寫信給爸媽告知計畫有變，毅然決然踏上蘭嶼，「原本想說1、2年再回來讀書，沒想到一去就是21年」他笑說，這突如其來的決定，從此改變他的一生和蘭嶼的命運。

到蘭嶼的最初2年，林茂安並不知道自己要做什麼，正好代課老師有個缺，便欣然接下，從小生長在都市叢林的他，選擇住進沒水、沒電的傳統地下屋，令當地人驚訝不已，有次媽媽到蘭嶼探望，僅僅是從大門的涼亭往下走到地下屋，「她就哭了」，想不通這孩子幹嘛不去美國，跑來住這沒水、沒電、沒廁所的地方，「但這是我回憶最美的2年」。

教書將近8個月，蘭嶼遭遇一場大颱風，林茂安親眼目睹一名4歲孩子捲入海中溺斃，但蘭嶼人卻礙於禁忌，沒有人敢下海打撈屍體，他衝入海裡抱回屍體的那一刻，被滿滿悲傷淹沒，堅定自己要為蘭嶼做的，遠比當一名代課老師多得多。

他第一個發現的問題，就是蘭嶼的教育問題，林茂安說「我們的教育對蘭嶼不公平」，40年前蘭嶼多數家庭沒電視、電腦，很多孩子出生以來就在島上生活，不知道什麼是紅綠燈、火車、百貨公司，每當課本出現這些名詞，總讓他想破腦袋解釋，但以往很多老師面對這問題，卻直接解釋成他們笨、智商低，因此他花了1個多月到台灣本島幼兒園實習，開了島上第一間幼稚園。

後來發現蘭嶼沒牙醫，當地族人每次牙痛就會抹「豬油」然後禱告，那陣子正好有6名台灣牙醫到蘭嶼玩，林茂安主動提出合作，找來30多名牙醫，每人每年到蘭嶼服務一週，也獲得馬偕醫院捐助器材，蘭嶼才第一次有牙醫服務。

在蘭嶼的21年，林茂安陸續開辦了蘭嶼雙週刊、蘭嶼電台、蘭嶼兒童營養早餐，但唯獨在開辦電腦課時，被台灣本島的朋友斥責「蘭嶼人為什麼需要學電腦，原始最好」，這大約是民國81年的事。

林茂安說，曾有蘭嶼朋友向他抱怨，有次觀光客直接闖入他家，看到廚房有瓦斯爐竟嘲笑「番仔家裡也有瓦斯爐」，讓他氣得不得了，憑什麼台灣可以用瓦斯爐、蘭嶼人就得燒柴，憑什麼蘭嶼人就該吃地瓜、芋頭？

蘭嶼人雖出生在蘭嶼，但也希望吃好東西、過好的生活，「跟你我的各種需求是一樣的」林茂安說，開辦第一個電腦班後，首屆畢業生就出了一個知名作家「夏曼藍波安」，他認為，原始不代表要保持非常落後，而是應給予正確資訊，同時鼓勵他們保有美好傳統。1060401

(中央社)