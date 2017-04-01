玩一天不夠 花蓮遊兒童節加碼送

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慶祝兒童節，花蓮遠雄海洋公園推出優惠入園和買一送一活動；新光兆豐農場開放兒童免費入園，還加碼5日至30日，12歲以下兒童每人新台幣150元優惠價。

遠雄海洋公園針對全國12歲（含）以下的兒童，自今天起到4日期間享250元優惠入園；另即日起到5月期間只要在週五、六、日購票入園，可享隔天免費入園一次。

凡搭乘花蓮客運，憑公車票票根至海洋公園臨櫃購票，即贈送50元園區現金抵用券，連續假期搭乘大眾運輸，不用排隊等停車。設籍花蓮民眾還可享鄉親390元入園優惠。

新光兆豐農場也推出兒童節優惠活動，今天起至4日，12歲以下兒童免費入園（需有一位成人陪同）。加贈活動期間現場購票滿1000元，贈DIY彩繪蛋體驗券一張。另外，5日至30日12歲以下兒童每人150元優惠價。

兆豐農場場長陳泰明表示，農場內生氣盎然，青楓長出新葉、整排木棉樹開出橘紅花朵、茄苳長嫩葉開花，清晨雲霧在陽光射入後，山嵐、藍天、綠地、翠湖如一幅畫，美不勝收，歡迎民眾假期踏青旅遊。1060401

(中央社)