川習會 高碩泰：美掌握台灣立場與訴求
駐美代表高碩泰今天就將舉行的「川習會」指出，任何牽涉到中華民國台灣的利益與台美關係，過去都透過不同管道將立場與訴求充分表達，美方都已充分掌握。
高碩泰在雙橡園舉行茶敘期間，就媒體詢問將舉行的美中領導人會面表示，已組成相關團隊，駐美代表處也成立必要的狀況室，希望無時無刻掌握最新和最充分的資訊。
他說，川習會議程和議題有優先順序，任何牽涉到中華民國台灣的利益與台美關係，在過去時間都透過不同管道，定期與不定期將立場充分表述，並將訴求充分表達，美方都已充分掌握。
美國貿易代表署（USTR）公布外國貿易障礙報告，台灣的美牛和美豬進口議題被點名，商務部也將對美國對各國的貿易逆差提出報告，美台經貿議題再升溫。
高碩泰強調，過去一直都會收到來自國會和農業州參眾議員的關切，均一五一十轉回國內。最重要的是，美方從來不會挑戰台灣的食品安全把關的權力，台灣也始終強調，會基於科學依據，這也是一貫的立場。
他說，希望國內有關食品安全、消費者需求及飲食習慣等，基於科學的依據，做完充分風險評估，屆時也會把這方面資訊轉達給美國國會朋友，讓美方清楚瞭解。
高碩泰再度強調，「這部分我們採取非常負責任的態度。」1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。