低溫控制轉色 豬農改行種彩椒全年上市

屏東里港鄉農民莊士忠原是位豬農，口蹄疫後損失慘重，他把豬舍打通搭成溫網室，種青椒及彩椒，利用低溫控制彩椒的轉色，有效控制產量，讓彩椒全年都能採收上市。

48歲的莊士忠原從事養豬事業，巔峰時期曾飼養上千頭，但口蹄疫後損失慘重，在朋友鼓勵下把豬舍打通，留下外殼及支柱搭成溫網室，改種洋香瓜、小黃瓜，卻不斷失敗，最後他向農改場及屏東科技大學專家請益，轉型種青椒及彩椒。

莊士忠說，他投資上百萬元引進離地栽培法及滴溉方式，也就是凹槽裏使用澳州進口的培養土，用種洋香瓜方式種彩椒，效果出奇好，19年種彩椒經驗告訴他，網室或溫室才是種彩椒最重要投資，茄科植物怕水，一下雨根系一腐爛就無法收成，目前2公頃多的椒園，1公頃的網室，另外是溫室。

一般彩椒產期從11月到隔年4月，但莊士忠可以收到7月，他指出，客戶要提前半年預約，他才好控制採收量，從底層開始採收，可以延續頂端的生長。

莊士忠利用預冷措施，當果實完全成熟開始轉色時，送進冷藏庫，配合客戶要求，可以控制3到5天轉色完成，而且果實耐貯放、青脆，具青椒風味。

莊士忠的果園還提供選種的場所，從田間管理到產銷市場，他都能有效的控制，最近將配合政府政策申請QR code，提供可追溯的食材，他認為，彩椒市場在屏東熱帶氣候很有市場競爭力。1060401

(中央社)