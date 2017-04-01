按讚林育卉清明去死文 邱議瑩又被「酸民」狂酸

按讚林育卉清明去死發文，邱議瑩又被「酸民」狂酸。(邱議瑩粉絲頁)

退休軍公教警消遭罵「趕你羚羊」，邱議瑩等人按讚。（圖／取自洪秀柱臉書）

客委會主委李永得在台北轉運站遇警察盤查，李妻立委邱議瑩事後先護航指「警察勤務教育不足！」3月21日晚間更在臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」，日前因邱議瑩以個人臉書按讚前行政院發言人辦公室主任林育卉臉書「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」辱罵退休軍公教警消言語，網友們又跑去邱議瑩粉絲頁留言問「趕羚羊很讚嗎?」

民進黨立委邱議瑩3月21日晚間在臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」貼文感受並選「感覺被逗樂了」。事後臉書湧入大批「酸民」留言，一度留言數高達2萬6千則，最後邱議瑩封鎖個人臉書留言，網友轉戰粉絲頁，事隔十日，仍有「酸民」持續不懈在邱議瑩粉絲頁留言。

行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉（林小方）日前在臉書以「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」辱罵退休軍公教警消，隨即又刪除發文，遭發言人徐國勇「忍痛」、「揮淚斬馬謖」暫停職務。林育卉該篇辱罵退休警消臉書發文，有民進黨立委邱議瑩、吳思瑤、民進黨發言人阮昭雄、前立委蔡啟芳、立院副院長特助蔡克斯、蔡英文競選發言人黃海寧，按讚表態支持。

隨後網友又湧入邱議瑩粉絲頁留言「我的心裡話，妳們一起去趕羚羊」、「林小方辭職了喔~你要不要跟上?」、「登真，妳都按讚了，不幫林小方開記者會?」、「上班了，一樣當個稱職的酸民來逗樂大立委了！！」、「『趕羚羊，早點死』，妳按讚? 」、「妳在林小方臉書按讚可見得都有來看酸民留言嘛！為何不順便回應？」、「快發表一下趕你羚羊，清明節前去死一死的看法」、「請下台，罷免活動已經破萬，你還在裝沒事」

「妳好朋友小方罵人家清明節去死，妳還去按讚？警察臨檢妳老公妳罵瞎？做官就是不得了」、「不滿意可以不要選民進黨啊？這個也是真心話」、「居然有時間去按那種不得體的文章讚，然後刪留言，也是醉了。」、「大立委，您的個人臉書好友一直在掉耶，你再不理酸民，掉的就不是朋友，而是選票囉！」、「再刪下去不只邱議瑩，連民進黨下次選舉就危險了...」、「還在刪留言, 還是不肯出來面對!」、「妳好朋友小方跟妳很像噢！都好登真會欺負警消」。

(中時電子報)