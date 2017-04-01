桃機春假人潮多 旅客要預留安檢時間
春假連假開始，桃園機場公司表示，今明兩天也是疏運高峰，疏運量接近農曆春節期間，呼籲旅客多利用自助報到及自動通關，預留安檢時間，減少等候時間。
桃園機場公司今天表示，春假疏運從昨天到4月5日，共有40架次加班機，其中5班紅眼航班，且加班機7成集中在第一航廈，單日約增加2000位旅客，預估今明兩天會是一波高峰期。
機場公司表示，以昨天的旅運量達單日13.2萬人次來看，已接近農曆春節運量，而這幾天可能也會有單日12.5萬人次。
機場公司表示，桃園國際機場每日航班約為650架次，夏季班表架次較冬季班表平均每日增加15架次，加上清明連假加班機，尖峰時段為減少通關排隊時間，建議旅客出門前即可先行在家裡透過網路或手機完成自助報到，或於機場使用自助報到櫃檯（CUSS），並多利用自助報到及自動通關，減少排隊等候時間。
由於機場捷運已經通車，桃園捷運公司也歡迎旅客使用機場捷運A1站市區預辦登機及自助行李託運服務，享受不一樣的出國行程。1060401
(中央社)
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