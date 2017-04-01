逐花而居養蜂 達人李福涼採好蜜

「有人逐水草而居，我們家是逐花而居。」養蜂達人李福涼道出養蜂人的辛酸，為了養蜂採蜜到處奔波、遷徙，即使如此，數十年來仍堅持販售純蜜，講求誠信。

李福涼一家是道地「蜂世家」，妻子李麗玉是全台第一位女性蜂蜜鑑定師，兒子李仁傑負責蜂蜜品牌行銷。她說，從小在雲林縣崙背鄉長大，16歲就開始跟著舅舅學習養蜂。因為當時正逢1960年代蜂王乳外銷日本，價格高漲的「黃金年代」。

他說，蜂農宛如逐花而居的吉普賽人，居無定所，哪裡有花，蜂箱就用貨車搬運到哪裡。然後在蜂箱附近搭起帳篷，用石頭砌成小灶，一個鍋子煮一鍋食物，就吃上一整天；其餘時間，得整理蜂巢、照顧蜜蜂。

李福涼退伍後，娶妻生子，妻子李麗玉建議，花蓮擁有良好的天然環境，地廣人稀，作物具多樣性，可以減少蜂箱東搬西移的頻率，也能讓蜜蜂採到好蜜，於是舉家搬遷至花蓮另起爐灶。

李仁傑說，小時候看到鄰居、同學放假可以出去玩，自己卻得幫父母不停地採收蜂王乳，覺得好哀怨，但看到蜜蜂幼蟲寶寶又覺得可愛好玩；現在更能體會蜂農的辛苦。

在花蓮養蜂數十年，李福涼夫妻的蜂場目前養殖數千萬隻蜜蜂，已是台灣最大的養蜂場。

李福涼說，龍眼蜜味道濃郁，是台灣人熟悉、喜愛的蜜，但花東較少龍眼樹，所以每年龍眼花開時節，還是得將蜂箱搬運到西部採蜜。

在花東，有獨特的百花蜜，隨季節變換有著不同的蜜源。

百花蜜採自分布花東各鄉鎮的採集區，生產出太魯閣風味蜜、鳳林長壽村養生蜜、瑞穗文旦蜜、台東達仁森林蜜、川中清流森林蜜、厚皮香風味蜜等。

來到花蓮壽豐鄉一處養蜂場，李福涼打開蜂箱，小心檢視每片蜂巢說，「這是天然蜂蠟，最重要的就是別急著把蜂蜜、蜂蠟採收得一滴不剩，要留些讓蜜蜂存糧，這樣就不必餵糖、餵藥，才能生產安全無虞的純蜜。」

李福涼強調，一隻蜜蜂平均要採1500朵花才能生產1公克的蜜。因為珍貴，所以市售蜂蜜真正純蜜的比例不高，常以調合蜜等混充。因此，為了真正辛苦的蜂農和消費者權益著想，決定創設認證機制，由兒子李仁傑建立品牌、平台來推廣。

李仁傑說，全台有700多戶蜂農，目前已有三分之一加入共同認證機制HBT（Honey Bee Tested），以高於市價收購純正蜂蜜，除了幫消費者把關，也要讓蜂農們的辛苦被看見、被肯定，進而鼓勵蜂農生產純蜜，呼籲消費者購買純蜜。1060401

(中央社)