清明掃墓燒紙錢 環署盼民眾集中燒

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環保署今天再度提醒，民眾在掃墓時，可以選擇環保的祭拜方式，並將紙錢集中燒，避免造成空氣污染。

清明連假期間，許多民眾都會出門掃墓，不過大量燃香及焚燒金紙，容易造成細懸浮微粒（PM2.5）濃度瞬間升高，近距離暴露將可能造成人體健康危害及空氣污染。

對此行政院環境保護署今天再度呼籲，民眾可以選擇環保的祭拜方式，在表達內心追憶與懷念的同時，也共同為維護空氣品質盡一份心力。

環保署表示，今年清明節期間，各地方政府皆持續舉辦少燒紙錢、少燒香的宣傳活動。此外，焚燒紙錢、香枝適量就好，誠心最重要。至於希望焚燒的紙錢，提前預約並送交指定地點集中收運後，將送往經法師淨爐且具有空氣污染防制設施的焚化爐焚燒。1060401

(中央社)