清明掃墓燒紙錢 環署盼民眾集中燒
環保署今天再度提醒，民眾在掃墓時，可以選擇環保的祭拜方式，並將紙錢集中燒，避免造成空氣污染。
清明連假期間，許多民眾都會出門掃墓，不過大量燃香及焚燒金紙，容易造成細懸浮微粒（PM2.5）濃度瞬間升高，近距離暴露將可能造成人體健康危害及空氣污染。
對此行政院環境保護署今天再度呼籲，民眾可以選擇環保的祭拜方式，在表達內心追憶與懷念的同時，也共同為維護空氣品質盡一份心力。
環保署表示，今年清明節期間，各地方政府皆持續舉辦少燒紙錢、少燒香的宣傳活動。此外，焚燒紙錢、香枝適量就好，誠心最重要。至於希望焚燒的紙錢，提前預約並送交指定地點集中收運後，將送往經法師淨爐且具有空氣污染防制設施的焚化爐焚燒。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。