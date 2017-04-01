費納對決再上演 邁阿密網賽爭冠
邁阿密網賽1日男單四強，「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)歷經3小時09分鏖戰，連續3盤都殺入搶七決勝局，艱辛7比6(9)、6比7(9)、7比6(5)擊敗澳洲21歲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，決賽將再與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)上演「費納對決」。
這將是繼印地安泉賽16強後，費德勒、納達爾生涯第37度交手，前36次碰頭納達爾取得23勝上風，但近3次都是費德勒拿下勝利，包括兩周前的印地安泉賽，費德勒直落二勝出最終捧冠。
費德勒此役贏得不輕鬆，連3盤都打入搶七，首盤基瑞歐斯第7局率先破發「費爸」，但第10局費德勒回破，搶七雙方一路互咬，費德勒把握第3個盤末點，自8比9落後連下3分，11比9艱辛拿下首盤。
次盤21歲的基瑞歐斯發揮韌性，搶七挽救兩個賽末點，9比9後費德勒選擇上網沒討到便宜，反倒讓基瑞歐斯擊出漂亮正拍穿越球，關鍵時刻再發出壓在邊線上的Ace，將比賽逼入第3盤。
決勝盤雙方同樣一路保發，第3度進入搶七，費德勒兩次挑戰都成功，反觀基瑞歐斯受到判決影響碎碎念老毛病又犯，遭觀眾噓聲伺候，情緒又受影響，關鍵時刻出現雙誤送分，讓費德勒直接Ace球結束比賽，基瑞歐斯則是怒摔球拍。
搶下決賽門票的費德勒，前一次邁阿密賽封王已經是2006年，要挑戰相隔11年重返王座，並追尋生涯第3度北美賽事連2冠。過去曾4度在南灣闖進決賽都飲恨的納達爾，則盼能一嘗宿願，捧起生涯首座邁阿密網賽冠軍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。