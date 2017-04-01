費納對決再上演 邁阿密網賽爭冠

「費納對決」邁阿密網賽男單決賽再度上演。(美聯社資料照)

邁阿密網賽1日男單四強，「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)歷經3小時09分鏖戰，連續3盤都殺入搶七決勝局，艱辛7比6(9)、6比7(9)、7比6(5)擊敗澳洲21歲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，決賽將再與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)上演「費納對決」。

這將是繼印地安泉賽16強後，費德勒、納達爾生涯第37度交手，前36次碰頭納達爾取得23勝上風，但近3次都是費德勒拿下勝利，包括兩周前的印地安泉賽，費德勒直落二勝出最終捧冠。

費德勒此役贏得不輕鬆，連3盤都打入搶七，首盤基瑞歐斯第7局率先破發「費爸」，但第10局費德勒回破，搶七雙方一路互咬，費德勒把握第3個盤末點，自8比9落後連下3分，11比9艱辛拿下首盤。

費德勒四強苦戰3盤擊敗澳洲21歲基瑞歐斯。(美聯社)

次盤21歲的基瑞歐斯發揮韌性，搶七挽救兩個賽末點，9比9後費德勒選擇上網沒討到便宜，反倒讓基瑞歐斯擊出漂亮正拍穿越球，關鍵時刻再發出壓在邊線上的Ace，將比賽逼入第3盤。

決勝盤雙方同樣一路保發，第3度進入搶七，費德勒兩次挑戰都成功，反觀基瑞歐斯受到判決影響碎碎念老毛病又犯，遭觀眾噓聲伺候，情緒又受影響，關鍵時刻出現雙誤送分，讓費德勒直接Ace球結束比賽，基瑞歐斯則是怒摔球拍。

搶下決賽門票的費德勒，前一次邁阿密賽封王已經是2006年，要挑戰相隔11年重返王座，並追尋生涯第3度北美賽事連2冠。過去曾4度在南灣闖進決賽都飲恨的納達爾，則盼能一嘗宿願，捧起生涯首座邁阿密網賽冠軍。

(中時電子報)