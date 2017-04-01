白宮金童玉女 伊凡卡庫許納擁73億資產

被稱為白宮金童玉女的伊凡卡（圖左）與庫許納（圖右）夫妻，坐擁73億台幣的資產。（圖/美聯社）

據英國衛報（Guardian）報導，美國新總統川普（Donald Trump）長女伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納（Jared Kushner），兩人在正式任職白宮（White House）幕僚後，根據法律規定，名下資產也必須依法申報。根據報告顯示，這對金童玉女夫妻，名下共擁有2.4億美元（約73億台幣）的資產。其中出任總統高級顧問的庫許納，更在進入白宮前，辭去260個法人身份和賣掉58件可能有利益衝突的投資，但伊凡卡選擇持續保有川普飯店的持股，讓兩人的資產和身價，傲視整個白宮幕僚圈。

從大選期間就成為外界高度關注的焦點，伊凡卡與庫許納夫婦更先後受到新總統川普重用，以高級顧問和總統助理之職進入白宮辦公，並直接與商界、各國政要進行會面協商，成為政府中最有權勢的兩人。伊凡卡從父親當選後，長時間跟在其左右，陪同與各內閣成員、外國政要、商界大老會商，正式入主白宮後，更多次出席重要國事會議，包含加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）來訪的會議，引發輿論和反對黨的批評，再加上兩人始終無法明確做到「避嫌」和「利益切割」，未來將持續是外界關注焦點。

德國總理梅克爾（著藍衣者）訪美時，伊凡卡（圖中說話者）也隨同參與。（圖/美聯社）

加拿大總理杜魯道（圖左）訪美時，伊凡卡（圖右）更是坐在他旁邊，全程參與訪問行程。（圖/美聯社）

而在川普的白宮幕僚中，另一位富豪則是首席戰略顧問巴農（Steve Bannon），總資產約在1,300萬至5,600萬美元（約3.95億至17億台幣）之間，其中以他自己的政治顧問事務所最值錢，約值2,500萬美元（約7.6億台幣），除此之外，他名下更握有多筆房地產，總價值約1,050萬美元（約3.19億台幣）；銀行帳戶內更有225萬美元（約6,841萬台幣）現金。川普的白宮幕僚圈與內閣成員，全由富豪們圍繞，讓外界質疑他未來的財政或社會政策，能否真正貼近一般民眾所需，或是切中真正的制度要害，還是成為只為了「富豪」們服務的政府。

(中時電子報)