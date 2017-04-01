中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

白宮金童玉女 伊凡卡庫許納擁73億資產

中時電子報
點閱83
我要評比
10/10
伊凡卡、庫許納
被稱為白宮金童玉女的伊凡卡（圖左）與庫許納（圖右）夫妻，坐擁73億台幣的資產。（圖/美聯社）

據英國衛報（Guardian）報導，美國新總統川普（Donald Trump）長女伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納（Jared Kushner），兩人在正式任職白宮（White House）幕僚後，根據法律規定，名下資產也必須依法申報。根據報告顯示，這對金童玉女夫妻，名下共擁有2.4億美元（約73億台幣）的資產。其中出任總統高級顧問的庫許納，更在進入白宮前，辭去260個法人身份和賣掉58件可能有利益衝突的投資，但伊凡卡選擇持續保有川普飯店的持股，讓兩人的資產和身價，傲視整個白宮幕僚圈。

伊凡卡將成白宮正式員工 但不支薪

從大選期間就成為外界高度關注的焦點，伊凡卡與庫許納夫婦更先後受到新總統川普重用，以高級顧問和總統助理之職進入白宮辦公，並直接與商界、各國政要進行會面協商，成為政府中最有權勢的兩人。伊凡卡從父親當選後，長時間跟在其左右，陪同與各內閣成員、外國政要、商界大老會商，正式入主白宮後，更多次出席重要國事會議，包含加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）來訪的會議，引發輿論和反對黨的批評，再加上兩人始終無法明確做到「避嫌」和「利益切割」，未來將持續是外界關注焦點。

梅克爾
德國總理梅克爾（著藍衣者）訪美時，伊凡卡（圖中說話者）也隨同參與。（圖/美聯社）

杜魯道
加拿大總理杜魯道（圖左）訪美時，伊凡卡（圖右）更是坐在他旁邊，全程參與訪問行程。（圖/美聯社）

而在川普的白宮幕僚中，另一位富豪則是首席戰略顧問巴農（Steve Bannon），總資產約在1,300萬至5,600萬美元（約3.95億至17億台幣）之間，其中以他自己的政治顧問事務所最值錢，約值2,500萬美元（約7.6億台幣），除此之外，他名下更握有多筆房地產，總價值約1,050萬美元（約3.19億台幣）；銀行帳戶內更有225萬美元（約6,841萬台幣）現金。川普的白宮幕僚圈與內閣成員，全由富豪們圍繞，讓外界質疑他未來的財政或社會政策，能否真正貼近一般民眾所需，或是切中真正的制度要害，還是成為只為了「富豪」們服務的政府。

(中時電子報)

伊凡卡也入主白宮？ 將獲得白宮辦公室和手機

更多精彩新聞請見國際頻道！
關鍵字：川普伊凡卡庫許納白宮資產
點閱83
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。